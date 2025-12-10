مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 2
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

"البلايلي سألني أروح الأهلي ولا لا؟".. إبراهيم الصغير يكشف كواليس علاقته بنجوم المنتخبات العربية

كتب : نهي خورشيد

09:09 م 10/12/2025
كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن كواليس علاقته بلاعبي المنتخبات العربية كـ المغرب والجزائر وتونس، موضحاً مواقفه مع يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أنا حلقت لـ محرز وكريم زياش وبونو والبلايلي وناس كتير وبنكلم بعض على الإنستجرام".

وأضاف:"أنا مع يوسف البلايلي، يعني لإن دايماً بتواصل معاه، بس بونو ساعات لما بياخد يعني بطولة أو ياخد جايزة أبعت له أقول له مبروك وكده".

وتابع إبراهيم الصغير:"وهو على فكرة مش من الناس الكويسة قوي".

وأتم حديثه قائلاً:"بس يوسف البلايلي دايماً أنا حتى في وقت من الأوقات كان جاي مصر فكلمني وقال لي إيه رأيك، كان جاي له عرض من الأهلي وبيراميدز فهو فضل إنه يكلمني يعني بياخد رأيي".

البلايلي وإبراهيم الصغير إبراهيم الصغير يوسف البلايلي المنتخبات العربية منتخب تونس منتخب المغرب ياسين بونو منتخب الجزائر

