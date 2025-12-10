"لازم أطلع مسرح".. أول تعليق من محمود فايز بعد واقعة الفيديو مع ابراهيم

كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن كواليس علاقته بلاعبي المنتخبات العربية كـ المغرب والجزائر وتونس، موضحاً مواقفه مع يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أنا حلقت لـ محرز وكريم زياش وبونو والبلايلي وناس كتير وبنكلم بعض على الإنستجرام".

وأضاف:"أنا مع يوسف البلايلي، يعني لإن دايماً بتواصل معاه، بس بونو ساعات لما بياخد يعني بطولة أو ياخد جايزة أبعت له أقول له مبروك وكده".

وتابع إبراهيم الصغير:"وهو على فكرة مش من الناس الكويسة قوي".

وأتم حديثه قائلاً:"بس يوسف البلايلي دايماً أنا حتى في وقت من الأوقات كان جاي مصر فكلمني وقال لي إيه رأيك، كان جاي له عرض من الأهلي وبيراميدز فهو فضل إنه يكلمني يعني بياخد رأيي".