خروج بيزيرا عن النص وصدمة عبدالرؤوف.. ماذا حدث بعد تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية؟

كتب : محمد خيري

02:08 م 10/12/2025
  • عرض 8 صورة
شهدت مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بنتيجة 3-3 رغم تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة، عدة مشاهد غاضبة داخل الفريق، أثناء وعقب صافرة النهاية.

بيزيرا يخرج غاضبًا ويرفض الجلوس على الدكة

عقب استبداله في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 72، انفعل اللاعب خوان بيزيرا بشكل واضح، حيث رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، وخلع قميص الفريق متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس، في تصرف أثار تساؤلات عديدة من الجماهير التي تراه خروجا عن النص بشكل صريح.

صدمة عبدالرؤوف بعد تراجع الأداء

وظهرت حالة من الدهشة على أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، بعد الانهيار المفاجئ في أداء الزمالك، إذ فرّط الفريق في تقدمه الكبير ليُسمح للمنافس بالعودة وتحقيق التعادل.

حزن شديد بين اللاعبين

وبدا الحزن واضحًا على عدد من لاعبي الزمالك عقب انتهاء المباراة، مع شعور عام بأن النتيجة جاءت مخيبة بعد تفريط الفريق في فوز كان في المتناول.

عبدالرؤوف يتحمل المسؤولية

ورفض المدير الفني توجيه اللوم للاعبين في تصريحاته الإعلامية بعد اللقاء، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية كاملة، واعترف بوقوعه في بعض الأخطاء الفنية خلال المباراة.

الزمالك كهرباء الإسماعيلية بيزيرا خوان بيزيرا نادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف

