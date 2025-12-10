مباريات الأمس
"بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

01:29 ص 10/12/2025
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة وكهرباء الإسماعيلية".

وبهذه النتيجة تقاسم الزمالك وكهرباء الإسماعيلية نقاط المباراة، حيث أصبح الزمالك في صدارة ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة، يليله فريق كهرباء الإسماعيلية بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره حرس الحدود في الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر.

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس عاصمة مصر كأس الرابطة

