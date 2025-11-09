أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

أعاد المدير الفني الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي ذكرى حققها الثنائي السويسري رينيه فايلر ومارسيل كولر مع القلعة الحمراء أمام الأهلي في بطولة السوبر.

توروب قاد فريق الأهلي لحصد أول بطولة معه بالتتويج بلقب كأس السوبر بعد الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في النهائي.

الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب صاحب الـ 55 عاماً كان قد تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الأهلي رسميًا يوم 8 أغسطس الماضي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحلّ لسوء نتائج الفريق معه ثم تولى عماد النحاس المنصب لفترة مؤقتة.

انطلاقة توروب مع الأهلي كانت أمام أيجل نوار البوروندي على ملعب الأخير بالدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2025/26 حين قاد لاعبو القلعة الحمراء للفوز بهدف نظيف.

وهي الصدفة المشتركة بينه وبين الثنائي السويسري رينيه فايلر ومارسيل كولر اللذان توّجا بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما قصا شريط مبارياتهما مع الأهلي بقيادة مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا خارج مصر والفوز بها ثم توّجوا بأول لقب سوبر يخوضونه بعد ذلك وكان على حساب الزمالك.

مارسيل كولر كانت بدايته مع الأهلي بقيادة الفريق للفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022/23 وفاز بعد ذلك في أول سوبر يقوده مع الفريق أمام الزمالك بركلات الترجيح ليتوّج باللقب.

مواطنه فايلر كذلك كانت بدايته في الدور التمهيدي أمام فريق كانو سبورت الغيني الاستوائي على أرض الأخير وفاز بهدفين نظيفين ثم فاز بلقب السوبر على حساب الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

