إبراهيم سعيد يعلق على هدف الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

استهل أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بنهائي السوبر.

وافتتح أشرف بن شريق لاعب المارد الأحمر، هدف المارد الأحمر الأول في شباك الزمالك، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بنهائي السوبر.

وجاء هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك، بعد عرضية مميزة أحمد زيزو لاعب الأحمر ليقابلها أشرف بن شرقي ويمتص الكرة بطريقة رائعة، قبل أن يحولها لهدف في شباك محمد صبحي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر، بعد الفوز على سيراميكا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تأهل الفارس الأبيض للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

