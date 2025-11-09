مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

صنع داخل ميت عقبة.. بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

كتب - يوسف محمد:

06:47 م 09/11/2025
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (5)
    جماهير الأهلي (1)
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (6)
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (7)
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (8)
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (3)
    لاعبي الأهلي من مدرجات محمد بن زايد (2)

استهل أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بنهائي السوبر.

وافتتح أشرف بن شريق لاعب المارد الأحمر، هدف المارد الأحمر الأول في شباك الزمالك، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بنهائي السوبر.

وجاء هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك، بعد عرضية مميزة أحمد زيزو لاعب الأحمر ليقابلها أشرف بن شرقي ويمتص الكرة بطريقة رائعة، قبل أن يحولها لهدف في شباك محمد صبحي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر، بعد الفوز على سيراميكا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تأهل الفارس الأبيض للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

باسم يوسف يُحذر من حساب "مسوح البلد" .. ما علاقة مدرب محمد صلاح السابق؟

ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب الرديف في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري مباشر مباراة الأهلي والزمالك هدف أشرف بن شرقي

