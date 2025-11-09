مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

"رغم غيابه".. جماهير الزمالك تدعم نبيل دونجا في نهائي السوبر

كتب - يوسف محمد:

05:57 م 09/11/2025
    الزمالك يهنيء دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 (2)
    دونجا
    دونجا من مران الزمالك

حرصت جماهير الزمالك على دعم نجم وسط الفريق نبيل عماد دونجا، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على الرغم من غيابه عن المباراة.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره الأهلي، على ملعب "محمد بن زايد"، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات، بالهتاف للاعب الفريق نبيل دونجا، خلال تواجده لدعم زملائه بالفريق، في لقاء السوبر المصري.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مباراة اليوم، تنفيذا لقرار إيقافه من الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية ما صدر منه في نسخة البطولة، خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على سيراميكا في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

