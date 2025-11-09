صنع داخل ميت عقبة.. بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

إبراهيم سعيد يعلق على هدف الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

حرصت جماهير الزمالك على دعم نجم وسط الفريق نبيل عماد دونجا، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على الرغم من غيابه عن المباراة.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره الأهلي، على ملعب "محمد بن زايد"، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات، بالهتاف للاعب الفريق نبيل دونجا، خلال تواجده لدعم زملائه بالفريق، في لقاء السوبر المصري.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مباراة اليوم، تنفيذا لقرار إيقافه من الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية ما صدر منه في نسخة البطولة، خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على سيراميكا في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

