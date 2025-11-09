رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة القمة

وجهت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ملعب "محمد بن زايد"، رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق خلال مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

وتقام مباراة السوبر المصري اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر المصري.

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات "محمد بن زايد"، لافتة كتب عليها: "بشغفهم بدأت الحكاية، وبتضحياتهم كتب التاريخ"، في إشارة إلى قوة النادي التاريخية.

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويذكر أن الأهلي يدخل مباراة اليوم أمام الزمالك، وهدفه حصد اللقب ال 16 في تاريخه ببطولة السوبر، فيما يطمح الفارس الأبيض، في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى اللقب رقم 5.

