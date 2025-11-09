مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

فأل خير للزمالك.. 7 معلومات عن ستاد محمد بن زايد قبل نهائي السوبر

كتب- محمد عبدالهادي:

02:07 م 09/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف ستاد محمد بن زايد اليوم الأحد، مواجهة تاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويعد ستاد محمد بن زايد، فأل خيرًا لنادي الزمالك، حيث سبق وأن احتضن 3 نهائيات بينه وبين الأهلي، تمكن الأبيض من تحقيق لقبين مقابل لقب للأحمر.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الاستاد:

يقع في العاصمة أبوظبي، ويعد الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة.

الاسم الرسمي: Al‑Jazira Mohammed bin Zayed Stadium.

تاريخ الافتتاح والتطوير: افتتح عام 1980، وخضع لتطوير شامل من 2006 وحتى 2009.

السعة: تبلغ سعة المدرجات بعد التوسعة نحو 37,000 مقعد.

استضاف مباريات بارزة مثل كأس آسيا 2019، إضافة إلى لقاءات محلية ودولية كبرى.

الطوابق والمرافق:

الطابق الأول: 32 غرفة لتجمعات ومعسكرات الفرق.

الطابق الثاني: 4 غرف ملابس للاعبين وغرفتين للحكام.

الطابق الثالث: صالة لكبار الزوار تتسع لنحو 100 شخص.

الطابق الرابع: غرف للمعلقين ومركز إعلامي متكامل.

يضم الاستاد قاعة محاضرات، ثلاث غرف لتبديل الملابس، نادي صحي، ومكاتب إدارية.

اقرأ أيضًا:
بالأرقام.. ماذا قدم توروب وأحمد عبدالرؤوف مع الأهلي والزمالك؟

أبرزهم رؤوف خليف.. 6 معلقين لمباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد الزمالك الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري ستاد محمد بن زايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر