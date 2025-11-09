فأل خير للزمالك.. 7 معلومات عن ستاد محمد بن زايد قبل نهائي السوبر

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

يستضيف ستاد محمد بن زايد اليوم الأحد، مواجهة تاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويعد ستاد محمد بن زايد، فأل خيرًا لنادي الزمالك، حيث سبق وأن احتضن 3 نهائيات بينه وبين الأهلي، تمكن الأبيض من تحقيق لقبين مقابل لقب للأحمر.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الاستاد:

يقع في العاصمة أبوظبي، ويعد الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة.

الاسم الرسمي: Al‑Jazira Mohammed bin Zayed Stadium.

تاريخ الافتتاح والتطوير: افتتح عام 1980، وخضع لتطوير شامل من 2006 وحتى 2009.

السعة: تبلغ سعة المدرجات بعد التوسعة نحو 37,000 مقعد.

استضاف مباريات بارزة مثل كأس آسيا 2019، إضافة إلى لقاءات محلية ودولية كبرى.

الطوابق والمرافق:

الطابق الأول: 32 غرفة لتجمعات ومعسكرات الفرق.

الطابق الثاني: 4 غرف ملابس للاعبين وغرفتين للحكام.

الطابق الثالث: صالة لكبار الزوار تتسع لنحو 100 شخص.

الطابق الرابع: غرف للمعلقين ومركز إعلامي متكامل.

يضم الاستاد قاعة محاضرات، ثلاث غرف لتبديل الملابس، نادي صحي، ومكاتب إدارية.

