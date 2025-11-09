مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

أبرزهم رؤوف خليف.. 6 معلقين لمباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

01:33 م 09/11/2025
  • عرض 9 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    عماد النحاس يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر 3 قنوات عربية هي أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وأون سبورت.

من هم معلقي مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

من المقرر أن يتولي مهمة التعليق على مباراة نهائي كأس السوبر المصري اليوم، 6 معلقين هم:

قناة أون سبورت 1 ستذاع المباراة بصوت الثنائي: بلال علام، وأيمن الكاشف

قناة أبوظبي الرياضية 1 ستكون المباراة بصوت الثنائي عامر عبدالله وفارس عوض.

قناة دبي الرياضية 1 : المعلق التونسي رؤوف خليف.

اقرأ أيضًا:
مشاركة مستحيلة في الأهلي وموقف بيزيرا.. شوبير يكشف تفاصيل الساعات الأخير قبل السوبر

للمرة الأولى.. زيزو في مواجهة جماهير الزمالك وتدخل أهلاوي لدعمه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك معلقو الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

