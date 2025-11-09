أبرزهم رؤوف خليف.. 6 معلقين لمباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر 3 قنوات عربية هي أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وأون سبورت.

من هم معلقي مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

من المقرر أن يتولي مهمة التعليق على مباراة نهائي كأس السوبر المصري اليوم، 6 معلقين هم:

قناة أون سبورت 1 ستذاع المباراة بصوت الثنائي: بلال علام، وأيمن الكاشف

قناة أبوظبي الرياضية 1 ستكون المباراة بصوت الثنائي عامر عبدالله وفارس عوض.

قناة دبي الرياضية 1 : المعلق التونسي رؤوف خليف.

