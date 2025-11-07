بن رمضان: نحترم الزمالك.. وسنقدم كل ما لدينا للفوز بالسوبر

أكد محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن السوبر المصري بطولة تمثل محطة مهمة في بداية الموسم، وأن الجميع يسعى للتتويج باللقب وإهدائه لجماهير الأهلي في كل مكان.

وقال بن رمضان إن الفوز بهذه البطولة سيكون له طابع خاص بالنسبة إليه، باعتبارها أول بطولة يحققها بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وأوضح اللاعب أن الأجواء داخل النادي منذ اليوم الأول ساعدته كثيرا على الاندماج سريعا، سواء من جانب زملائه اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، مؤكدا أن الأهلي يتمتع بروح خاصة ومناخ يجعل أي لاعب يشعر أنه جزء من المجموعة سريعًا.

وأضاف: "الأهلي يضم لاعبين كبارًا يمتلكون الخبرة والشخصية، ودورهم واضح في دعم اللاعبين الجدد وتسهيل عملية التأقلم معهم، وهو أمر مهم جدًّا في نادٍ بحجم الأهلي".

وتابع: "نحترم كل المنافسين، وندرك أن أي مباراة تكون صعبة طالما نرتدي قميص الأهلي الذي يحمل طموحات جماهير كبيرة، نعمل وفق تعليمات الجهاز الفني لتطبيق الأفكار التكتيكية والتطوير من مستوانا بشكل مستمر".

وأشار اللاعب إلى أنه يسعى للتأقلم والتطور مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التدريبات والمباريات والاحتكاك في البطولات المختلفة.

واختتم بن رمضان تصريحاته بالتأكيد أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم في بطولة السوبر وكذلك في باقي المنافسات خلال الموسم، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة مسيرة التتويجات التي اعتاد عليها النادي وجماهيره، وموجهًا الشكر للجماهير على دعمهم المستمر.