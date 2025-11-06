إعلان رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

15 صورة أثارت الجدل في مباريات كأس السوبر اليوم

أول تعليق من عبدالله السعيد عقب تأهل الزمالك لنهائي السوبر

فاز لاعب فريق الزمالك ناصر ماهر بجائزة رجل مباراة بيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر بعدما فاز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بدور النهائي نظيره بيراميدز عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا:

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

ملخص وركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (فيديو)