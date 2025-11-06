إعلان رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

كتب : مصراوي

10:00 م 06/11/2025
فاز لاعب فريق الزمالك ناصر ماهر بجائزة رجل مباراة بيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر بعدما فاز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بدور النهائي نظيره بيراميدز عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد المقبل.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

ملخص وركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز ماتش الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري

