الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

أكد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضرورة مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة السوبر المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، على ستاد "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشحات في تصريحات، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "مباراة سيراميكا هامة للغاية وجميع اللاعبين يركزون عليها بشكل كبير، فهذه المباراة التي تؤهلنا إلى نهائي البطولة وكنت أتمنى أكون متواجد في اللقاء".

وأضاف: "اعتدنا داخل الأهلي على الفوز دائما، لأن جماهيرنا تطالبنا دائما بذلك، وهدفنا هو تحقيق الفوز غدا وإسعاد جماهيرنا في النهاية بحصد لقب البطولة".

واختتم الشحات تصريحاته: "فريق سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين مميزين أصحاب قدرات وإمكانيات عالية، ومدير فني على أعلى مستوى، لكننا أيضًا نضع أهمية كبيرة لهذا اللقاء".

والجدير بالذكر، أن حسين الشحات سيغيب عن الأهلي في مباراة الغد، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

