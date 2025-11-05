مباريات الأمس
بعد رحيله عن قناة الأهلي.. شوبير يعود ببرنامج الناظر

كتب : نهي خورشيد

07:43 م 05/11/2025
    الإعلامي أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير

أعلنت شبكة قنوات النهار رسمياً انضمام الإعلامي الرياضي الكبير أحمد شوبير إليها من خلال برنامج جديد يحمل اسم "الناظر.. مع أحمد شوبير".

وبحسب البيان الصادر عن إدارة القناة، من المقرر أن يُعرض البرنامج أربعة أيام أسبوعياً، في تمام العاشرة والنصف مساءً على أن تُذاع أولى حلقاته مع نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، نشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" البرومو التقديمي للبرنامج مع تعليق:"الناظر قريباً على النهار".

وكان شوبير أعلن مؤخراً انتهاء تعاقده مع قناة النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد تقديمه برنامج "حارس الأهلي".

