بعد رحيله عن قناة الأهلي.. شوبير يعود ببرنامج الناظر

أعلنت شبكة قنوات النهار رسمياً انضمام الإعلامي الرياضي الكبير أحمد شوبير إليها من خلال برنامج جديد يحمل اسم "الناظر.. مع أحمد شوبير".

وبحسب البيان الصادر عن إدارة القناة، من المقرر أن يُعرض البرنامج أربعة أيام أسبوعياً، في تمام العاشرة والنصف مساءً على أن تُذاع أولى حلقاته مع نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، نشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" البرومو التقديمي للبرنامج مع تعليق:"الناظر قريباً على النهار".

وكان شوبير أعلن مؤخراً انتهاء تعاقده مع قناة النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد تقديمه برنامج "حارس الأهلي".