مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الملف انتهى".. شبانة يفجر مفاجأة حول انتقال لاعب الزمالك للأهلي

كتب : محمد خيري

02:26 م 04/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد 1
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد 2
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد شبانة أن على أي نجم في كرة القدم أن يدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، مهما كان اسمه أو تاريخه داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحاته عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "محمود عبد الرازق شيكابالا أخفق في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه اعتزل بمحض إرادته، وأنه لو أراد الاستمرار في الزمالك لما استطاع أحد منعه، مثل هذه التصريحات لا تليق بقائد الفريق".

وأوضح شبانة أن البعض يرى أن إدارة الزمالك الحالية لا تملك الجرأة على مطالبة شيكابالا بالاعتزال، لكنه شدد على أن اللاعب يجب أن يكون أكثر حذرًا في تصريحاته، خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن شيكابالا كان قد صرح من قبل بضرورة فتح الباب أمام عودة طارق حامد إلى الزمالك، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي ولا يحدث في أي نادٍ محترف حول العالم.

وتحدث شبانة أيضًا عن أزمة اللاعب محمد السيد، مؤكدًا أن الملف انتهى داخل الزمالك، وانتظروا اللاعب في الأهلي.

وتابع: "اللاعب بات خارج حسابات النادي الأبيض، وسيرحل على طريقة أحمد سيد زيزو بعد فشل الإدارة في التجديد له أو تسويقه، ليغادر مجانًا عقب قرار تجميده".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك فشل في تجديد عقد اللاعب أو بيعه والاستفادة منه ماليًا وسيرحل مجانًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك محمد السيد أخبار الزمالك شبانة محمد شبانة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟