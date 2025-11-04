"الملف انتهى".. شبانة يفجر مفاجأة حول انتقال لاعب الزمالك للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن على أي نجم في كرة القدم أن يدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، مهما كان اسمه أو تاريخه داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحاته عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "محمود عبد الرازق شيكابالا أخفق في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه اعتزل بمحض إرادته، وأنه لو أراد الاستمرار في الزمالك لما استطاع أحد منعه، مثل هذه التصريحات لا تليق بقائد الفريق".

وأوضح شبانة أن البعض يرى أن إدارة الزمالك الحالية لا تملك الجرأة على مطالبة شيكابالا بالاعتزال، لكنه شدد على أن اللاعب يجب أن يكون أكثر حذرًا في تصريحاته، خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن شيكابالا كان قد صرح من قبل بضرورة فتح الباب أمام عودة طارق حامد إلى الزمالك، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي ولا يحدث في أي نادٍ محترف حول العالم.

وتحدث شبانة أيضًا عن أزمة اللاعب محمد السيد، مؤكدًا أن الملف انتهى داخل الزمالك، وانتظروا اللاعب في الأهلي.

وتابع: "اللاعب بات خارج حسابات النادي الأبيض، وسيرحل على طريقة أحمد سيد زيزو بعد فشل الإدارة في التجديد له أو تسويقه، ليغادر مجانًا عقب قرار تجميده".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك فشل في تجديد عقد اللاعب أو بيعه والاستفادة منه ماليًا وسيرحل مجانًا.