الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

رد حاسم من وليد صلاح الدين عبر مصراوي على خلافة مع محمد الشناوي

كتب : هند عواد

12:34 ص 04/11/2025
كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وانتشرت أنباء عن نشوب أزمة بين الثنائي، في غرفة ملابس الفريق، عقب مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء الإثنين وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "لا طبعا كله كدب".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته بقوله:"لم يحدث أي حوار مع الشناوي عن الجماهير .. جماهيرنا هي الدعم والسند والقادم أفضل".

وكانت بعثة فريق الأهلي قد وصلت مساء يوم أمس الإثنين إلى مدينة العين؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

"وافقوا على تخفيض المقابل المادي".. الأهلي يقترب من حسم صفقة شتوية

"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

وليد صلاح الدين محمد الشناوي الأهلي كأس السوبر المصري نتيجة مباراة الأهلي والمصري

