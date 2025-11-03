بعد الصدام مع المصري.. مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
كتب : محمد خيري
فريق الزمالك
أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد نادي الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:
الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026
وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.