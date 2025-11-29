بعد الحكم بحبسه.. القصة الكاملة لأزمة إبراهيم سعيد وطليقته

أصدرت محكمة أسرى النزهة بمصر الجديدة، حكما بتأييد حبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لمدة شهر في الدعوى المقامة من طليقته بشأن نفقة متجمدة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.

حبس إبراهيم سعيد

ألقت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة، القبض على إبراهيم سعيد، يوم 12 مارس الماضي، بعد الحكم عليه بحبسه للامتناع عن سداد نفقة طليقته.

وقامت طليقته داليا وابنته جوليا، برع نجو 32 قضية عليه، لدفع مليون جنيه نفقة، وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

انهيار إبراهيم سعيد

وبعد إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، دخل في نوبة بكاء، عندما ظهر في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "هل يجب أن أحصل على توقيعهن حين أرسل لهن المال أو اشتري لهن الطعام والملابس؟ ما حدث لي مؤلم للغاية".

وأضاف: "لا أعرف شيئاً عن زوجتي الحالية وباقي أبنائي وأنا داخل السجن، لكن أكثر ما كان يخيفني هو أن تتوفى والدتي ولا أعلم بالخبر، شقيقتي كانت تعاني من أزمة صحية وهذا أيضا كان يقلقني".

