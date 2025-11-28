مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم الجمعة

في ذكرى ميلاده.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن حماده امام "ثعلب الزمالك"

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، بداية الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الإنتاج الحربى أمام ديروط، بينما يواجه فريق الداخلية فريق بلدية المحلة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الإنتاج الحربي ضد ديروط - 2:30 مساء

القناة ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد الداخلية - 2:30 مساء

المنصورة ضد راية الرياضي - 2:30 مساء

بترول أسيوط ضد الترسانة - 2:30 مساء

طنطا ضد لافيينا - 2:30 مساء

مسار ضد أسوان - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1

السكة الحديد ضد بروكسي - 2:30 مساء