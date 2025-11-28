مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم الجمعة

كتب - محمد عبد السلام:

04:04 ص 28/11/2025
تنطلق اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، بداية الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الإنتاج الحربى أمام ديروط، بينما يواجه فريق الداخلية فريق بلدية المحلة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الإنتاج الحربي ضد ديروط - 2:30 مساء

القناة ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد الداخلية - 2:30 مساء

المنصورة ضد راية الرياضي - 2:30 مساء

بترول أسيوط ضد الترسانة - 2:30 مساء

طنطا ضد لافيينا - 2:30 مساء

مسار ضد أسوان - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1

السكة الحديد ضد بروكسي - 2:30 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين الإنتاج الحربي ضد ديروط القناة ضد مالية كفر الزيات مباريات اليوم أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات مسار ضد أسوان

أخبار

