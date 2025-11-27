مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

02:45 ص 27/11/2025

خلال مباراة الترسانة ومسار (6) (1)

تنطلق اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري.

وقد شهدنا في الجولة الماضية اشتعال المنافسة على صدارة الدوري، وقد حافظ فريق أبو قير للأسمدة على صدارة ترتيب الدوري المحترفين بـ 27 نقطة، ويلحقه فريق القناة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري:

1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

2- القناة - 24 نقطة

3- بترول أسيوط - 23 نقطة

4- مسار - 22 نقطة

5- بروكسي - 21 نقطة

6- لافيينا - 20 نقطة

7- المصرية للاتصالات - 20 نقطة

8- المنصورة - 20 نقطة

9- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

10- الداخلية - 18 نقطة

11- الترسانة - 17 نقطة

12- أسوان - 16 نقطة

13- ديروط - 14 نقطة

14- راية الرياضي - 14 نقطة

15- السكة الحديد - 11 نقطة

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 9 نقاط

18- بلدية المحلة - 5 نقاط

