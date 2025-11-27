قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

تنطلق اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري.

وقد شهدنا في الجولة الماضية اشتعال المنافسة على صدارة الدوري، وقد حافظ فريق أبو قير للأسمدة على صدارة ترتيب الدوري المحترفين بـ 27 نقطة، ويلحقه فريق القناة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري:

1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

2- القناة - 24 نقطة

3- بترول أسيوط - 23 نقطة

4- مسار - 22 نقطة

5- بروكسي - 21 نقطة

6- لافيينا - 20 نقطة

7- المصرية للاتصالات - 20 نقطة

8- المنصورة - 20 نقطة

9- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

10- الداخلية - 18 نقطة

11- الترسانة - 17 نقطة

12- أسوان - 16 نقطة

13- ديروط - 14 نقطة

14- راية الرياضي - 14 نقطة

15- السكة الحديد - 11 نقطة

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 9 نقاط

18- بلدية المحلة - 5 نقاط