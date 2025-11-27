حارس الأهلي السابق يكشف..من سيتنافس على بطولة الدوري المصري؟

يرى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، أن سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم لن يتجاوز حدود فريقين فقط هما الأهلي وبيراميدز.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية إن الأزمات المالية الخانقة داخل القلعة البيضاء ستؤثر بشكل مباشر على مسيرة الفريق في البطولة، مضايفاً أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، إلى جانب استمرار عقوبة إيقاف القيد، وهي عوامل تجعل الفريق خارج إطار المنافسة.

وأشار نجم الأهلي السابق أن جودة العناصر الموجودة داخل صفوف الزمالك حالياً لا تضاهي ما يمتلكه الأهلي أو بيراميدز، سواء على مستوى الأساسيين أو البدلاء، مؤكداً أن الفريقين يتمتعان باستقرار فني وإداري يجعل فرصهما أكبر بكثير في المنافسة على اللقب.