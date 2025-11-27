مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

حارس الأهلي السابق يكشف..من سيتنافس على بطولة الدوري المصري؟

كتب - نهى خورشيد

12:59 ص 27/11/2025

أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، أن سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم لن يتجاوز حدود فريقين فقط هما الأهلي وبيراميدز.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية إن الأزمات المالية الخانقة داخل القلعة البيضاء ستؤثر بشكل مباشر على مسيرة الفريق في البطولة، مضايفاً أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، إلى جانب استمرار عقوبة إيقاف القيد، وهي عوامل تجعل الفريق خارج إطار المنافسة.

وأشار نجم الأهلي السابق أن جودة العناصر الموجودة داخل صفوف الزمالك حالياً لا تضاهي ما يمتلكه الأهلي أو بيراميدز، سواء على مستوى الأساسيين أو البدلاء، مؤكداً أن الفريقين يتمتعان باستقرار فني وإداري يجعل فرصهما أكبر بكثير في المنافسة على اللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فوزي الأهلي الدوري المصري حارس الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان