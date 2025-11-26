5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

كشف مصدر تفاصيل الأيام الماضية لنجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، داخل محبسه في سجن الكيلو 10 ونص، قبل ساعات من عقد جلسة محاكمته صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، حجز الحكم في قضية نجم وسط بيراميدز، حتى يوم 30 ديسمبر المقبل 2025، على خليفة اتهامهم بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يزر رمضان صبحي عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الماضية، حيث زاره فقط قبل يوم الإثنين الماضي والد زوجته إكرامي الشحات".

وفي سياق متصل، كان شريف إكرامي شقيق زوجة رمضان صبحي، حرص على التواجد أمس الثلاثاء في محكمة جنايات الجيزة، للتواجد رفقة رمضان في الجلسة.

وأزمة نجم بيراميدز، تعود إلى شهر مايو الماضي 2025، حيث تم ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا من في معهد الفراعنة للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

والجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت خلال الساعات الماضية، إيقاف صاحب ال 28 عاما لمدة 4 سنوات، بسبب تناول المنشطات.

