"تدخل جراحي عاجل".. عماد النحاس يغادر العراق بشكل مفاجئ لهذا السبب

كشف نادي الزوراء العراقي، مغادرة مدربه المصري عماد النحاس، إلى مصر بشكل مفاجئ قبل مواجهة الفريق أمام نظيره جوا، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وقال الزوراء في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "ظرف طارئ يمنع عماد النحاس من قيادة الفريق في مباراة اليوم أمام جوا الهندي إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر".

وأوضح: "جاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلا جراحيا سريعا ورقوده في العناية المركزة، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية".

وأضاف: "رغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فورا تقديرا للظرف الإنساني الذي يمر به".

وأختتم تصريحاته: "تتمنى إدارة النادي وجميع أفراد الفريق السلامة العاجلة لنجله وتمام شفائه والعودة السريعة للمدرب عماد النحاس".