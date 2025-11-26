مباريات الأمس
بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز

كتب : محمد خيري

11:42 ص 26/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (5)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (3)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (2)
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق التي ستغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

بيراميدز فريق بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

