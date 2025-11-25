يعد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحد أهم وأفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، سواء لما قدمه مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني.

ويمتلك محمد مسيرة كبيرة في كرة القدم، إذ بدأ مشواره من بوابة نادي الكروم والذي انتقل منه إلى النادي الأهلي، في يناير 1999 ليستمر مع الفريق لمدة 10 سنوات، حقق خلالها كافة البطولات الممكنة مع الفريق الأحمر.

ومن الصعب الحديث عن أبرز وأهم نجوم الدفاع في تاريخ النادي الأهلي، دون ذكر اسم شادي محمد، الذي حصد الكثير من البطولات رفقة الأحمر وصل عددهم إلى 23 لقبا، بالإضافة إلى التتويج بأمم أفريقيا رفقة الفراعنة في عام 2008.

ومع كل هذه الإنجازات والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها صاحب الـ 47 عاما، لم يكن غريب أن يتم البحث باستمرار من جانب كافة المتابعين، عن الأمور المتعلقة بنجم الكرة المصرية السابق وبالأخص الجانب الآخر في حياة شادي والمرتبط بالجانب العائلي.

أبرز المعلومات عن عائلة شادي محمد

وشادي محمد يبلغ من العمر 47 عاما، فهو من مواليد 29 نوفمبر من عام 1977، بمدينة الإسكندرية وهو الأبن الأكبر للعائلة.

وصاحب الـ 47 عاما يعد هو الأبن الأكبر في العائلة، لأسرة متوسطة الحال إذا كان يعمل والده في ورشة خراطة، وكان نجم الأهلي السابق باعتباره الولد الوحيد والأبن الأكبر يساعده في هذا الأمر.

وأكد شادي محمد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن كان يعمل في ورشة الخراطة الخاصة بوالده لمدة 3 ساعات بشكل فترة لعبه ضمن صفوف نادي الكروم.

ويحرص دائما شادي على إبراز الدور التأثير الكبير لولده في حياته، فخلال ظهوره في بودكاست القلعة الحمراء، الذي عرض في رمضان الماضي، عند سؤاله عن الشخص الذي يرغب في تخليد اسمه على جدران ستاد الأهلي، أكد نجم الكرة المصرية السابق أن من يستحق هذا الأمر هو والده بالتأكيد.

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه والد نجم الأهلي في حياته، إلا أن شادي كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والده لم يكن يرغب في أن يمارس نجله كرة القدم، قائلا: "كنت أذهب إلى التدريب في أوقات العمل الخاصة بالورشة مع والدي، لذا في إحدى المرات أخذ والدي حذاء التدريب الخاص بي ووضعه في مقص الصاج ليتمزق".

وأوضح محمد: "أن أحد أصدقائي أقنع والدي بالذهاب لمتابعته إحدى مبارياتي، هو ما حدث بالفعل ليأتي ويشاهد مباراة بين الكروم والأولمبي ونجحت في تسجيل هدف الفوز للكروم في الدقيقة 91، ليحتفل بي كل من في الملعب، وهذا الأمر أسعد والدي كثيرا".

طليقة شادي محمد

وتزوج شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق من سيدة تدعى سارة، بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما، إلا أن قصة الحب هذه لم تستمر بعد الزواج، حيث أنه تم الإنفصال بين الثنائي منذ عدة سنوات.

ولدى شادي محمد طفلين من طليقته سارة، وهما: "فارس وفيروز".