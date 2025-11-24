مباريات الأمس
"بصورته بتيشرت الزمالك".. الغندور يثير الجدل برسالة قوية لرمضان صبحي

كتب : محمد خيري

04:32 م 24/11/2025
    رمضان صبحي
    وصول الكابتن رمضان صبحي
    رمضان صبحي في ثاني جلسات محاكمته
    رمضان صبحي
أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بعدما نشر عبر حسابه الشخصي صورة رمضان صبحي بتيشرت الزمالك، موجها له رسالة في ظل الأزمة التي يعاني منها حاليا.

ونشر "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة رمضان بتيشرت الزمالك وكتب: "الصراحة الواحد حزين جدا على هذه الموهبة كان زمان رمضان دلوقتي في حتة ثانية لو كان كمل في الأهلي أو لو انتقل للزمالك".

وأضاف: "وعلي العموم عقله خلاه يفكر غلط في كل قراراته وآخرها موقفه الأخير في موضوع الامتحانات والمعهد".

واختتم تصريحاته: "واتمني من كل قلبي أنه ربنا يفرجها عليه ويتعلم ويكون درس ليه فيما هو قادم من حياته".

