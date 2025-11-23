"الأيام دول".. تعليق ناري من شوبير على قرار حبس رمضان صبحي

حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأزمة التي يعاني منها رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، بعد قرار حبسه على ذمة قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بالامتحانات.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "امبارح كانت قضية رمضان صبحي، كلكم طبعا تابعتوها، وإن شاء الله تعدي على خير".

وأكمل: "بس أرجوكم بعد إذنكم، كل واحد فينا ممكن يتحط في موقف صعب، فعليك الدعاء لأخيك، خاصة لما يكون في محنة أو أزمة، الأيام دول وكلها بتترد".

جدير بالذكر، أن المحكمة أصدرت قرارا أمس السبت، بتأجيل نظر قضية محاكمة اللاعب و 3 آخرين، إلى الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس جميع المتهمين، بما فيهم اللاعب رمضان صبحي.