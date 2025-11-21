مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

رقم سلبي للأهلي ضد شبيبة قبائل الجزائري

كتب : هند عواد

04:15 م 21/11/2025
يفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، مساء غدا السبت، عندما يستضيف شبيبة القبائل الجزائري، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه المباراة السابعة التي تجمع بين الأهلي وشبيبة القبائل، إذ يمتلك الأحمر رقما سلبيا أمام الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

تقام مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، في السادسة مساء غدا السبت 22 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية كل من الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

التقى الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، في 6 مباريات سابقة، فاز الأهلي في مباراة وحيدة، وتلقى 3 هزائم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وجاءت مواجهات الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، كالآتي:

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981: فوز شبيبة القبائل 3-0

إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981: فوز شبيبة القبائل 3-0

دوري أبطال أفريقيا 2006: فوز الأهلي 2-0

دوري أبطال أفريقيا 2006: تعادل الأهلي وشبيبة القبائل 2-2

دوري أبطال أفريقيا 2010: فوز شبيبة القبائل 1-0

دوري أبطال أفريقيا 2010: التعادل 1-1

الأهلي الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

