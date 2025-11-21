رقم سلبي للأهلي ضد شبيبة قبائل الجزائري

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

يفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، مساء غدا السبت، عندما يستضيف شبيبة القبائل الجزائري، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه المباراة السابعة التي تجمع بين الأهلي وشبيبة القبائل، إذ يمتلك الأحمر رقما سلبيا أمام الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

تقام مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، في السادسة مساء غدا السبت 22 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية كل من الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

التقى الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، في 6 مباريات سابقة، فاز الأهلي في مباراة وحيدة، وتلقى 3 هزائم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وجاءت مواجهات الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، كالآتي:

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981: فوز شبيبة القبائل 3-0

إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981: فوز شبيبة القبائل 3-0

دوري أبطال أفريقيا 2006: فوز الأهلي 2-0

دوري أبطال أفريقيا 2006: تعادل الأهلي وشبيبة القبائل 2-2

دوري أبطال أفريقيا 2010: فوز شبيبة القبائل 1-0

دوري أبطال أفريقيا 2010: التعادل 1-1

