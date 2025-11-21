احتفى نبيل حكيمي شقيق النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بفوز شقيقه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، في الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري بمدينة الرباط المغربية.

ونشر نبيل حكيمي مجموعة من الصور له رفقة شقيقه، من الحفل، وعلق: "أفضل عائلة، إن شاء الله الأمر لن يتوقف هنا، هناك المزيد في المستقبل".

وحصد حكيمي جائزة الأفضل في أفريقيا، بعدما تفوق على الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، فيكتور أوسيمين لاعب جالاطا سراي ومنتخب نيجيريا.

ونجح أشرف حكيمي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا يوم الأربعاء، أن يعيد الجائزة للمغرب، بعد غياب 27 عاما، حيث كان آخر تتويج للاعب مغربي بالجائزة هو المغربي مصطفى حجي في عام 1998.

وحضر حكيمي حفل أفضل لاعب في أفريقيا، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري، رفقة والدته وشقيقه نبيل.

