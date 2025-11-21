مباريات الأمس
شقيق أشرف حكيمي ينشر صور احتفال عائلته بجائز أفضل لاعب في إفريفيا

كتب - يوسف محمد:

01:13 ص 21/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أشرف حكيمي وشقيقه (2)
  • عرض 8 صورة
    نبيل حكيمي (1)
  • عرض 8 صورة
    شقيق أشرف حكيمي (2)
  • عرض 8 صورة
    حكيمي ووالدته وشقيقه (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    أشرف حكيمي ووالدته وشقيقه (1)
  • عرض 8 صورة
    أشرف حكيمي وشقيقه (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    أشرف حكيمي وشقيقه (1)

احتفى نبيل حكيمي شقيق النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بفوز شقيقه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، في الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري بمدينة الرباط المغربية.

ونشر نبيل حكيمي مجموعة من الصور له رفقة شقيقه، من الحفل، وعلق: "أفضل عائلة، إن شاء الله الأمر لن يتوقف هنا، هناك المزيد في المستقبل".

وحصد حكيمي جائزة الأفضل في أفريقيا، بعدما تفوق على الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، فيكتور أوسيمين لاعب جالاطا سراي ومنتخب نيجيريا.

ونجح أشرف حكيمي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا يوم الأربعاء، أن يعيد الجائزة للمغرب، بعد غياب 27 عاما، حيث كان آخر تتويج للاعب مغربي بالجائزة هو المغربي مصطفى حجي في عام 1998.

وحضر حكيمي حفل أفضل لاعب في أفريقيا، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري، رفقة والدته وشقيقه نبيل.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي عائلة أشرف حكيمي باريس سان جيرمان أفضل لاعب في أفريقيا حفل الأفضل في أفريقيا

