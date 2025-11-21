مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

صدمة للأبيض.. محترف الزمالك يتجه لفسخ تعاقده وتقديم شكوى للفيفا

كتب : محمد عبد الهادي

12:24 ص 21/11/2025
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات وكيل اللاعب التونسي أحمد الجفالي بنيته في فسخ التعاقد وتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث أكد وسيم غرمول، وكيل اللاعب التونسي أحمد الجفالي والمحترف ضمن صفوف أبها السعودي يستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأكد أن اللاعب يدرس بجدية إنهاء عقده مع النادي من طرف واحد، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الفيفا التي تتيح ذلك في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وقال غرمول في تصريحات لقناة المحور: "للأسف، أحمد لم يتلقى مستحقاته منذ فترة طويلة، ورغم محاولاتنا العديدة للتوصل إلى حل ودي مع إدارة الزمالك، إلا أننا لم نحصل على أي ضمانات أو التزامات واضحة بالسداد. لذلك، أصبح الخيار القانوني هو الحل الأقرب".

واختتم:"أن اللاعب أقرب إلى العودة للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم الاستمرار مع نادي أبها السعودي".

أحمد الجفالي الجفالي الزمالك تصريحات وكيل الجفالي

