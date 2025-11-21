صدمة للأبيض.. محترف الزمالك يتجه لفسخ تعاقده وتقديم شكوى للفيفا

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات وكيل اللاعب التونسي أحمد الجفالي بنيته في فسخ التعاقد وتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث أكد وسيم غرمول، وكيل اللاعب التونسي أحمد الجفالي والمحترف ضمن صفوف أبها السعودي يستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأكد أن اللاعب يدرس بجدية إنهاء عقده مع النادي من طرف واحد، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الفيفا التي تتيح ذلك في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وقال غرمول في تصريحات لقناة المحور: "للأسف، أحمد لم يتلقى مستحقاته منذ فترة طويلة، ورغم محاولاتنا العديدة للتوصل إلى حل ودي مع إدارة الزمالك، إلا أننا لم نحصل على أي ضمانات أو التزامات واضحة بالسداد. لذلك، أصبح الخيار القانوني هو الحل الأقرب".

واختتم:"أن اللاعب أقرب إلى العودة للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم الاستمرار مع نادي أبها السعودي".

إقرأ أيضًا..

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير