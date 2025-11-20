هل ينضم وسام أبو علي لبيراميدز؟ مدير التعاقدات يحسم الأمر

شهدت الفترة الماضية، أنباء محلية عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي.

وكان وسام قد رحل عن صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي للدوري الأمريكي في صفقة وصلت لأكثر من 7 ملايين دولار.

وعن حقيقة رغبة بيراميدز في ضم وسام أبو علي

ونفي عمرو بسيوني مدير التعادقات نادي بيراميدز ما تردد عن رغبة الفريق السماوي في ضم اللاعب في تصريحات أدلي بها عبر قناة أون سبورت مساء الأربعاء.

وقال عمرو بسيوني: "وسام ابو علي لاعب كبير جدًا وفكرة التعاقد معه لم تطرح من الأساس وفي أي وقت من الأوقات.

وتابع: "من غير المنطقي أن نضم وسام أبو علي، لقد كان يلعب في النادي الأهلي وكان نجم كبير ويتقاضى أرقاما كبيرة، ورحل إلى أمريكا لخوض التجربة هناك إيه اللي هيخليه يرجع مصر تاني"

