البروفة الأخيرة.. ماذا ينتظر رباعي السوبر المصري في الدوري؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 02/11/2025
يخوض رباعي السوبر المصري، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيوباترا، المواجهة الأخيرة في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات، بمشاركة الرباعي، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي.

ويواجه الزمالك بيراميدز، يوم 6 نوفمبر الحالي، في نصف نهائي السوبر المصري، فيما يضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، وتقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث، يوم 9 نوفمبر.

ماذا ينتظر رباعي السوبر المصري في الدوري؟

يخوض رباعي السوبر مواجهات حاسمة في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم، قبل السفر إلى الإمارات، إذ يواجه الزمالك طلائع الجيش، ويواجه الأهلي المصري البورسعيدي، ويواجه سيراميكا كليوباترا بتروجيت، وأخيرا يستضيف بيراميدز الاتحاد السكندري.

ويتنافس الثلاثي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباتر، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل بيراميدز المركز السابع، برصيد 17 نقطة، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة.

وجاء المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري كالآتي:

سيراميكا كليوباتر – 23 نقطة

الأهلي – 22 نقطة

المصري البورسعيدي – 19 نقطة

الزمالك – 19 نقطة

