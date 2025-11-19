مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

رسميًا.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك

كتب : مصراوي

09:40 م 19/11/2025
استقبل نادي الزمالك اليوم الأربعاء آدم وأسر محمد صبري نجلي النجم الراحل محمد صبري، وكان في استقبالهما محمد طارق عضو مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام نائب المدير الفنى لقطاع الناشئين ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفنى لقطاع البراعم.

وأنهت إدارة قطاعات الكرة إجراءات ضم الثنائي لفرق الشباب، حيث انضم آدم محمد صبرى لفريق مواليد 2010، في حين انضم شقيقة آسر لفريق مواليد 2012.

ووقع اللاعبان على استمارات الانضمام لفرق الناشئين بالنادي، تمهيدًا لقيدهم في مطلع شهر ديسمبر المقبل وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، الخاصة بالبراعم والناشئين.

وبدأ آسر محمد صبري التدريبات الجماعية مع فريق البراعم مواليد 2012، على أن ينضم شقيقة آدم لتدريبات فريق 2010 خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل حرص هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على استقبال الثنائي في مكتبه، وتمنى لهما التوفيق واستكمال مسيرة النجم الراحل محمد صبري.

وقام آدم وآسر محمد صبري بجولة في متحف النادي والتقاط الصور التذكارية مع البطولات التي حققها والدهما، كما حرص أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد على منح قميصه لنجلي الراحل محمد صبري.

آدم وأسر محمد صبري محمد صبري الزمالك أبناء محمد صبري

