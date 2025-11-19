مباريات الأمس
"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

كتب : محمد خيري

05:24 م 19/11/2025
    نجل الراحل محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري
    وفد من نادي بيراميدز يقدم واجب العزاء في محمد صبري
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (5)
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (2)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (7)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (9)

كشف خالد جلال، نجم الزمالك السابق، اقتراح نجوم الأبيض السابقين، إقامة مباراة خيرية، لصالح أسرة الراحل محمد صبري نجم الأبيض السابق.

وقال خالد جلال مدرب الزمالك الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، إن عددا من نجوم الزمالك السابقين اقترحوا إقامة مباراة خيرية دعما لأسرة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وأوضح، أنه يجري حاليًا التواصل مع إدارة الزمالك ووزارة الشباب والرياضة لترتيب إقامة المباراة خلال 10 أيام من الآن.

وأضاف في تصريحاته: "بكرة في اجتماع في بيت كابتن أيمن يونس وبحضور كابتن أبو رجيلة والدكتور محمود سعد وأنت نازل بقى الجيل بتاعه وكباتن نادي الزمالك".

وأختتم تصريحاته أن مسألة المباريات الخيرية لن تكون من أجل محمد صبري فقط ولكن الاقتراح أن تتكرر من أجل كل النجوم وأسرهم أمثال الراحل علاء علي وسعيد الجدي.

الزمالك محمد صبري مباراة خيرية لصالح محمد صبري نادي الزمالك الراحل محمد صبري خالد جلال

