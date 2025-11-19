بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

كشف خالد جلال، نجم الزمالك السابق، اقتراح نجوم الأبيض السابقين، إقامة مباراة خيرية، لصالح أسرة الراحل محمد صبري نجم الأبيض السابق.

وقال خالد جلال مدرب الزمالك الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، إن عددا من نجوم الزمالك السابقين اقترحوا إقامة مباراة خيرية دعما لأسرة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وأوضح، أنه يجري حاليًا التواصل مع إدارة الزمالك ووزارة الشباب والرياضة لترتيب إقامة المباراة خلال 10 أيام من الآن.

وأضاف في تصريحاته: "بكرة في اجتماع في بيت كابتن أيمن يونس وبحضور كابتن أبو رجيلة والدكتور محمود سعد وأنت نازل بقى الجيل بتاعه وكباتن نادي الزمالك".

وأختتم تصريحاته أن مسألة المباريات الخيرية لن تكون من أجل محمد صبري فقط ولكن الاقتراح أن تتكرر من أجل كل النجوم وأسرهم أمثال الراحل علاء علي وسعيد الجدي.