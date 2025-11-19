رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

كشف مصدر مطلع، كواليس أحداث مباراة جي والقناطر الخيرية، بدوري القسم الثاني (ب)، التي أقيمت مساء أمس، وشهدت أحداثا مؤسفة بالاشتباك بين اللاعبين عقب نهاية اللقاء بالتعادل 3-3.

وقال المصدر لمصراوي: "الأزمة بدأت سجل زياد لاعب جي التعادل واستفز دكة وجماهير القناطر، بالاحتفال أمامهم، وعندما أصبحت النتيجة 3-2 لصالح جي، سقط زياد أمام دكة بدلاء القناطر، في نفس اللحظة استمر اللعب، وسجل الأخير هدف التعادل، بعدها نزل أحد لاعبي القناطر المستبعدين إلى أرض الملعب واشتبك مع لاعب جي المصاب".

وأضاف: "قبل أن يتدخل إبراهيم صلاح مدرب جي، الذي كان يجلس في المدرجات هو الآخر للإيقاف، ومع تصاعد الأزمة، نزل لاعب من فريق القناطر هو الآخر، إلى أرض الملعب، وتحول الأمر إلى "خناقة شوارع".

رفع الأمر للجهات المختصة

أصدر نادي القناطر الخيرية، بيانا رسميا، عن أحداث المباراة، قائلا: "مجلس الإدارة في حالة انعقاد اجتماع دائم لاستجلاء الحقيقة ورفع الأمر الى الجهات المختصة ولن يتهاون في حق الجماهير والجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول عن الأحداث المؤسفة التي قام بها المدير الفني ولاعبي فريق جى كلوب".

وأضاف: "من إرهاب داخل الملعب وخارجه أمام الحكام والمراقبين الذين أصروا على إقامة المباراة مع عدم وجود قوات أمن من الشرطة المصرية والاكتفاء بأمن الجامعة في ملعب كلية الزراعة بالجيزة وهذا مخالف للوائح المنظمة للمسابقة، الأمر الذي تنعدم فيه مبدأ تكافؤ الفرص".

ورد نادي جي، بإقالة مدرب الفريق وجهازه المعاون، وقال في بيان رسمي: "توجه إدارة نادي G بخالص الشكر والتقدير إلى المدير الفني للفريق الأول الكابتن إبراهيم صلاح وجهازه المعاون على ما قدموه من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة".

وأضاف: "وتقرر الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري للفريق خلال المرحلة الحالية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق. وتؤكد إدارة نادي G أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المؤسسات الرياضية في مصر، وتحرص دائما على العمل بروح التعاون بما يخدم المنظومة الرياضية ويعزز أسس التعاون والاحترام المتبادل".

