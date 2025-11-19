مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"قبل مشاركة تاريخية".. تفاصيل أصعب قرار لـ شيكابالا بعد "خناقة شوارع" بالقسم الثاني

كتب : محمد خيري

11:37 ص 19/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا (6)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (2)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (3)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (5)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (1)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (2)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (6)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (3)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 20 صورة
    محمود عبد الرازق ''شيكابالا''
  • عرض 20 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (6)
  • عرض 20 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (8)
  • عرض 20 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (3)
  • عرض 20 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (2)
  • عرض 20 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، ورئيس نادي جي، للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، المقرر لها اليوم الأربعاء في المغرب.

وتلقى شيكابالا، دعوة رسمية من كاف للمشاركة كمقدم جوائز في حفل الكاف 2025، تقديرًا لمسيرته الحافلة ومكانته كأحد أبرز رموز الكرة المصرية والإفريقية.

شيكابالا يقرر إقالة الجهاز الفني لفريق "جي"

وبعد ساعات قليلة من تلقي شيكابالا، دعوة المشاركة في جوائز كاف للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يترشح لها وهو لاعب، قرر "الأباتشي" بصفته رئيس نادي "جي" توجيه الشكر لـ إبراهيم صلاح وجهازه المعاون بعد أزمة مباراة القناطر الخيرية في الدوري والاشتباكات التي حدثت عقب اللقاء.

وجاء قرار شيكابالا بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة إبراهيم صلاح، وذلك بعد التعادل مع القناطر الخيرية بثلاثة أهداف لكل فريق فى دورى القسم الثانى.

ووفقا لمصدر، أكد أن الأزمة بدأت بمشادة بين الجهاز الفني للفريقين واللاعبين عقب انتهاء اللقاء، وتعرض بعض اللاعبين وأعضاء فى الجهاز الفني في نادي القناطر الخيرية لإصابته بجروح متفاوتة وكأنها "خناقة شوارع".

ووصل الأمر إلى تحرير محاضر شرطة من جانب فريق القناطر الخيرية ضد لاعبين ومسؤولين في نادي جي.

وقررت إدارة نادى چى الإبقاء فقط على كل من الجهاز الإدارى والطبى لحين الانتهاء من اجراءات تعيين جهاز فنى جديد.

وأكدت ادارة نادى چى فى بيان رسمى ، انها تكن كل الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الرياضية فى مصر، وتحرص على العمل بروح التعاون والاحترام المتبادل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي جي شيكابالا محمود شيكابالا رحيل إبراهيم صلاح

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة