يستعد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، ورئيس نادي جي، للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، المقرر لها اليوم الأربعاء في المغرب.

وتلقى شيكابالا، دعوة رسمية من كاف للمشاركة كمقدم جوائز في حفل الكاف 2025، تقديرًا لمسيرته الحافلة ومكانته كأحد أبرز رموز الكرة المصرية والإفريقية.

شيكابالا يقرر إقالة الجهاز الفني لفريق "جي"

وبعد ساعات قليلة من تلقي شيكابالا، دعوة المشاركة في جوائز كاف للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يترشح لها وهو لاعب، قرر "الأباتشي" بصفته رئيس نادي "جي" توجيه الشكر لـ إبراهيم صلاح وجهازه المعاون بعد أزمة مباراة القناطر الخيرية في الدوري والاشتباكات التي حدثت عقب اللقاء.

وجاء قرار شيكابالا بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة إبراهيم صلاح، وذلك بعد التعادل مع القناطر الخيرية بثلاثة أهداف لكل فريق فى دورى القسم الثانى.

ووفقا لمصدر، أكد أن الأزمة بدأت بمشادة بين الجهاز الفني للفريقين واللاعبين عقب انتهاء اللقاء، وتعرض بعض اللاعبين وأعضاء فى الجهاز الفني في نادي القناطر الخيرية لإصابته بجروح متفاوتة وكأنها "خناقة شوارع".

ووصل الأمر إلى تحرير محاضر شرطة من جانب فريق القناطر الخيرية ضد لاعبين ومسؤولين في نادي جي.

وقررت إدارة نادى چى الإبقاء فقط على كل من الجهاز الإدارى والطبى لحين الانتهاء من اجراءات تعيين جهاز فنى جديد.

وأكدت ادارة نادى چى فى بيان رسمى ، انها تكن كل الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الرياضية فى مصر، وتحرص على العمل بروح التعاون والاحترام المتبادل.