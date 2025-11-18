مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
14:30

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
14:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
14:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"المرة دي شكلها مش هتعدي".. نجل محمد صبري يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة والده

كتب : محمد خيري

01:09 م 18/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وفد من نادي بيراميدز يقدم واجب العزاء في محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
  • عرض 11 صورة
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 11 صورة
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
  • عرض 11 صورة
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (8)
  • عرض 11 صورة
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أدم محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل، كواليس جديدة، بشأن الساعات الأخيرة، قبل وفاة والده.

قال "أدم" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بابا كان دائما يتكلم معانا إننا لازم نعتمد على نفسنا ونكون رجاله وهو فعلا سايب رجاله وراه".

وأكمل: "يومها الصبح ده اخر مرة اشوفه فيها .. كان رايح يوديني التمرين في السكة الحديد يوم الخميس وقالي ركز في تمرينك".

وأوضح: "كلمنا قبل الحادثة بعشر دقائق .. الساعة واحدة ونصف تقريبا وقالنا انه تعبان ودي كانت أول مرة يطلب يروح مستشفى، حتى لو كان في حاجة كان بيفضل ياخد أدوية وخلاص".

واختتم تصريحاته: "بابا دائما كان بيرفض يروح مستشفيات أو دكاترة.. دي اول مرة يطلب فيها يروح المستشفى وقالنا المرة دي شكلها مش هتعدي".

واستقبلت أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، مساء الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صبري أدم محمد صبري وفاة محمد صبري الزمالك فريق الزمالك

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل حسم المركزي للفائدة.. أعلى سعر للعائد على الشهادات في الأهلي ومصر
المركزي يحسم الفائدة اليوم.. لماذا انقسم الخبراء حول توقع القرار؟