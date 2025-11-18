"انت طالع تعمل تريند".. رد ناري من وكيل أحمد ربيع حول معاناته من إصابة

كشف أدم محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل، كواليس جديدة، بشأن الساعات الأخيرة، قبل وفاة والده.

قال "أدم" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بابا كان دائما يتكلم معانا إننا لازم نعتمد على نفسنا ونكون رجاله وهو فعلا سايب رجاله وراه".

وأكمل: "يومها الصبح ده اخر مرة اشوفه فيها .. كان رايح يوديني التمرين في السكة الحديد يوم الخميس وقالي ركز في تمرينك".

وأوضح: "كلمنا قبل الحادثة بعشر دقائق .. الساعة واحدة ونصف تقريبا وقالنا انه تعبان ودي كانت أول مرة يطلب يروح مستشفى، حتى لو كان في حاجة كان بيفضل ياخد أدوية وخلاص".

واختتم تصريحاته: "بابا دائما كان بيرفض يروح مستشفيات أو دكاترة.. دي اول مرة يطلب فيها يروح المستشفى وقالنا المرة دي شكلها مش هتعدي".

واستقبلت أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، مساء الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.