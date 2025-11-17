مباريات الأمس
"11 لاعبا بينهم صلاح".. الغيابات تضرب منتخب مصر أمام كاب فيردي

كتب : محمد خيري

11:40 ص 17/11/2025
يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة كاب فيردي، في بطولة العين الدولية، مساء اليوم الإثنين، ضمن، استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، في تمام السادسة مساءً، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

غيابات منتخب مصر في مواجهة كاب فيردي

ويعاني منتخب مصر من غيابات عديدة وصلت إلى 11 لاعبا، لأسباب مختلفة، سواء إصابة أو راحة.

ويفتقد منتخب مصر لخدمات عدة نجوم أبزرهم: أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفي فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار ، للإصابة وعدم الجاهزية ومحمد صلاح لإراحته.

وفي المقابل يستعيد الفراعنة خدمات عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، الذي قد يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الوطني منذ مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال، التي تعرض خلالها للإصابة.

منتخب مصر كاب فيردي بطولة العين الدولية

