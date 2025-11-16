15 صور لظهور أحمد فهمي في عزاء محمد صبري لاعب الزمالك السابق

يقام اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، عزاء الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد من نجوم الرياضة والفن في مصر.

وشهد عزاء الراحل تواجد عدد من نجوم الكرة المصرية، ومن بينهم أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تواجد أعضاء مجلس إدارة الأهلي.

وبخلاف حضور نجوم كرة القدم لتقديم واجب العزاء، كان الممثل أحمد فهمي حريصا على التواجد، لتقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري.

ورحل صبري عن عالمنا، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضي 14 نوفمبر الجاري، في التجمع الخامس.

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عقب وفاة محمد صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

