مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

1 3
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

0 2
19:00

إنجلترا

جميع المباريات

إعلان

ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري (صور)

كتب : محمد القرش

08:07 م 16/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق
  • عرض 4 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
  • عرض 4 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدّم ممدوح عباس، الرئيس السابق لنادي الزمالك، واجب العزاء في نجم الفارس الأبيض السابق محمد صبري.

كما حرص عدد من الشخصيات البارزة على المشاركة في العزاء، الذي أقيم اليوم الأحد في الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد كبير من أساطير نادي الزمالك.

وتقدم مدحت عبد الهادي المعزين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، محمد طارق عضو مجلس الإدارة، طارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، والإعلامي خالد الغندور.

وكان محمد صبري قد وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر حادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عزاء محمد صبري محمد صبري الزمالك ممدوح عباس كامل الوزير عبد الحليم علي خالد الغندور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر