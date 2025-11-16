"تخيلوا دول أسوأ أنواع البني ادمين".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل برسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أسوأ أنواع البني ادمين اللي بيتكلموا عن شخص ميت بصورة مسيئة أو يدعي على اللي بيترحم على روح بني آدم ويقولوا له عقبالك".

وأضاف: "تخيلوا دول ناس عايشين بيننا لا أخلاق ولا دين ولا حرمة للميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربنا يعطي هؤلاء على قدر نيتهم".

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا، وأعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.