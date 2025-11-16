مباريات الأمس
إعلان

"للتقييم وليس النتيجة فقط".. الحضري يتحدث عن ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

كتب : مصطفى الجريتلي

12:09 م 16/11/2025
قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، إن المقبلة الودية الثانية أمام منتخب الجزائر هي فرصة مهمة لاختبار اللاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر

منتخب مصر الثاني كان قد فاز في مباراته الودية الأولى أمام نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار الحضري، في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت، إلى أن مباراة الجزائر المقبلة ستكون فرصة مهمة لاختبار اللاعبين، مضيفًا:"الأهم هو مستوى اللاعبين وتقييمهم وليست النتيجة فقط؛ نريد التأكد من جاهزية الجميع قبل البطولة لذا واجهنا منتخبات قوية مثل المغرب وتونس والجزائر".

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر

منتخب مصر الثاني سيلتقي بنظيره الجزائر عند الرابعة عصر يوم غد الإثنين بعدما كان من المقرر لها الساعة السادسة.

وأوضح مدرب حراس منتخب مصر الثاني أن مواجهتهم الودية الأولى أمام الجزائر كانت مهمة لتجهيز اللاعبين وبناء الهيكل الأساسي قبل البطولة:"ظهر بها الفريق بشكل جيد".

وأتم الحضري تصريحاته بالتنويه إلى أن حارس المرمى الذي سيحافظ على مستواه ويساهم في النتائج الإيجابية يعتبر الأفضل بالنسبة له.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات والفائز من مباراة (الكويت و موريتانيا).

منتخب مصر الثاني منتخب الجزائر الثاني كأس العرب كأس العرب قطر 2025 عصام الحضري

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

إعلان

