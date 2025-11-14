"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري
كتب : نهي خورشيد
أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق
روى أحمد عبدالحليم نجم الزمالك الأسبق، موقفاً جمعه بالراحل محمد صبري، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.
وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية:"كنت أول من اختار اللاعب الشاب محمد صبري للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال اختبارات النادي".
وأضاف:"شاركت في وجوده داخل النادي وعلاقتي معه وطيدة، وكنت أعتبره ابن من أبنائي، ويتميز بالأخلاق الرفيعة".
وأتم حديثه قائلاً : "محمد صبري شخص خدوم، وكان لاعب أسطورة في كرة القدم، وكنت سعيد طوال حياتي بسبب اختياري له داخل الزمالك".