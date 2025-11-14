روى أحمد عبدالحليم نجم الزمالك الأسبق، موقفاً جمعه بالراحل محمد صبري، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية:"كنت أول من اختار اللاعب الشاب محمد صبري للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال اختبارات النادي".

وأضاف:"شاركت في وجوده داخل النادي وعلاقتي معه وطيدة، وكنت أعتبره ابن من أبنائي، ويتميز بالأخلاق الرفيعة".

وأتم حديثه قائلاً : "محمد صبري شخص خدوم، وكان لاعب أسطورة في كرة القدم، وكنت سعيد طوال حياتي بسبب اختياري له داخل الزمالك".