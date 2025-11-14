مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري

كتب : نهي خورشيد

10:52 م 14/11/2025

أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روى أحمد عبدالحليم نجم الزمالك الأسبق، موقفاً جمعه بالراحل محمد صبري، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية:"كنت أول من اختار اللاعب الشاب محمد صبري للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال اختبارات النادي".

وأضاف:"شاركت في وجوده داخل النادي وعلاقتي معه وطيدة، وكنت أعتبره ابن من أبنائي، ويتميز بالأخلاق الرفيعة".

وأتم حديثه قائلاً : "محمد صبري شخص خدوم، وكان لاعب أسطورة في كرة القدم، وكنت سعيد طوال حياتي بسبب اختياري له داخل الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالحليم محمد صبري الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري