"الصدمة شديدة".. حازم إمام ينعي محمد صبري

كتب : هند عواد

10:52 ص 14/11/2025
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
    محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري

نعى حازم إمام نجم الزمالك السابق، محمد صبري لاعب الأبيض السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، إثر حادث سير في التجمع الخامس.

ونشر حازم إمام، صورته مع صبري، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا إله إلا الله ولا حوّل ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا صبري ويغفرلك ويديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة ماتغلاش على اللي خلقك بس الصدمة شديدة ربنا يصبّرنا جميعا".

وولد محمد صبري في 7 أبريل 1974، والتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

