كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مستوى زيزو أمام الزمالك؟

لا تزال الاحتفالات تسيطر على كافة جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب الفوز بالسوبر المصري، على حساب الزمالك في النهائي.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر المصري.

ولعل صاحب النصيب الأكبر من احتفالات جماهير الأهلي، هو نجم وسط الفريق أحمد سيد زيزو، الذي استعان عدد من الجماهير الحمراء بالذكاء الاصطناعي وتقنية الـ Ai، للاحتفال بحصوله على أول ألقابه رفقة المارد الأحمر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز النادي الأهلي، مع أداء أحمد سيد زيزو في مباراة السوبر المصري، من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء أحمد سيد زيزو في مباراة السوبر المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

وقدم صاحب ال 29 عاما، مستوى مميز رفقة الفريق في نهائي السوبر، مما ساعده على حصد جائزة رجل المباراة النهائية، خاصة بعدما صنع الهدف الأول للأحمر في مرمى الزمالك.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر إلى 16 لقبا، بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند اللقب رقم 16.

