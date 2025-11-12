9 صور لإمام عاشور خلال قضاء إجازته بالإمارات ونجم الأهلي يعلق

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مجموعة من الصور له، عبر حسابه الرسمي، على موقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته في الإمارات.

وتواجد إمام عاشور، ضمن قائمة النادي الأهلي التي توجت بالسوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات ولكنه لم يشارك في البطولة، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعلقت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث كتبت: "حبيبي"، تفاعل زميله بالفريق مروان عطية مع الصور، من خلال وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل، كان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة هدفين دون مقابل ليتوج بلقب البطولة، للمرة ال 16 في تاريخه.

ويذكر أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ياس توروب، كان قد منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، بعد الفوز بالسوبر المصري.

