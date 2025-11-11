تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب النادي الأهلي، لما صدر بدر منه عقب نهاية مباراة السوبر المصري تجاه هشام نصر نائب رئيس الزمالك.

وأشار نادي الزمالك أن السبب وراء شكوى زيز، هو التصرف الذي صدر منه أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته لهشام نصر نائب رئيس الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.

واستند الفارس الأبيض في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين، أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك في شكواه بتوقيع العقوبات اللازمة على أحمد زيزو لاعب الأهلي، طبقًا للائحة.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

ويذكر أن المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة بلجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو أي من عناصر اللعبة.

أقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا