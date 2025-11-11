المنتخب الوطني يكشف موعد أول مران في الإمارات استعدادا لأوزبكستان

كتب- محمد خيري:

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة - باستاد العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر في دورة ودية بالامارات إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في مباراته الودية الأولى، على أن يلتقي -حال تفوقه- بالفائز بين إيران وكاب فيردي، أو -حال هزيمته- بالخاسر بينهما.

وتحمل المباراتان الوديتان للمنتخب، أهمية خاصة، كون نتيجتهما ستؤثر في مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا الأخير قبل قرعة كأس العالم التي تقام 5 ديسمبر المقبل.