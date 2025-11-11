مباريات الأمس
إعلان

ستاد القاهرة يستضيف مباراتي مصر والجزائر الوديتين

كتب : هند عواد

01:44 م 11/11/2025
  عرض 9 صورة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراتي منتخب مصر الثاني الوديتين، ضد نظيره الجزائري، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: " يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب الوديتين أمام نظيره الجزائري، والمقرر إقامتهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري".

ويخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، معسكرا مغلقا في القاهرة، ضمن برنامج التحضير الفني والبدني لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، خلال شهر ديسمبر المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني مصر والجزائر مباراة مصر والجزائر كأس العرب

