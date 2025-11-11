مباريات الأمس
إبراهيم صلاح يتحدث لمصراوي عن تأهل G إلى دور الـ32 من كأس مصر

كتب : هند عواد

10:49 ص 11/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (7)
  • عرض 6 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (6)
  • عرض 6 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (5)
  • عرض 6 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (4)
  • عرض 6 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (1)

تحدث إبراهيم صلاح مدرب فريق G الناشط في القسم الثاني ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسته، عن التأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله نسير بشكل جيد في الدوري والكأس، وصعدنا لدور الـ32 من الكأس، وخضنا 3مباريات ضد 3 فرق محترمين في الأدوار التمهيدية، وتمكنا من الصعود".

وأضاف: "نستعد بشكل جيد، واللاعبون يعلمون أنهم وصلوا إلى مكان جيد ويصممون على استكمال المشوار بشكل جيد، ونتحدث معهم بواقعية، وأننها يمكننا أن نكمل طريقنا لأبعد نقطة موجودة في البطولة".

اقرأ أيضًا:


"القضية الخامسة".. فرجاني ساسي يقلب الأوضاع في الزمالك ما هي القصة؟

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم صلاح فريق G شيكابالا كأس مصر

