إبراهيم صلاح يتحدث لمصراوي عن تأهل G إلى دور الـ32 من كأس مصر

تحدث إبراهيم صلاح مدرب فريق G الناشط في القسم الثاني ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسته، عن التأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله نسير بشكل جيد في الدوري والكأس، وصعدنا لدور الـ32 من الكأس، وخضنا 3مباريات ضد 3 فرق محترمين في الأدوار التمهيدية، وتمكنا من الصعود".

وأضاف: "نستعد بشكل جيد، واللاعبون يعلمون أنهم وصلوا إلى مكان جيد ويصممون على استكمال المشوار بشكل جيد، ونتحدث معهم بواقعية، وأننها يمكننا أن نكمل طريقنا لأبعد نقطة موجودة في البطولة".

