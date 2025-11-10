بعثة الزمالك تتحرك من الإمارات للقاهرة بعد خسارة السوبر

حركت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، من مطار دبي منذ قليل، في الطريق إلى العودة للقاهرة مرة أخرى، عقب خسارة فريق السوبر المصري.

نادي الزمالك تلقى الخسارة أمس من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر، أن يحصل لاعبي الزمالك على راحة طويلة، عقب العودة إلى القاهرة، في ظل فترة التوقف الطويلة عن المباريات، بسبب الأجندة الدولية، وخوض المنتخب الوطني دورةودية في الإمارات.

ويستعد الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولية، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، وذلك في بداية مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، للمجموعة التي تضم بجانب الفريق الأبيض المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.