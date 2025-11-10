مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

- -
16:45

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

بعثة الزمالك تتحرك من الإمارات للقاهرة بعد خسارة السوبر

كتب : محمد خيري

02:31 م 10/11/2025

بعثة الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حركت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، من مطار دبي منذ قليل، في الطريق إلى العودة للقاهرة مرة أخرى، عقب خسارة فريق السوبر المصري.

نادي الزمالك تلقى الخسارة أمس من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر، أن يحصل لاعبي الزمالك على راحة طويلة، عقب العودة إلى القاهرة، في ظل فترة التوقف الطويلة عن المباريات، بسبب الأجندة الدولية، وخوض المنتخب الوطني دورةودية في الإمارات.

ويستعد الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولية، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، وذلك في بداية مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، للمجموعة التي تضم بجانب الفريق الأبيض المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الإمارات خسارة السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)